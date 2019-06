Motorola One Pro с четырьмя камерами показали на рендерах

Motorola скоро представит новую линейку смартфонов, и как ранее сообщал авторитетный инсайдер Эван Бласс, компания готовит Motorola One Power, Motorola One Vision, Motorola One Action и Motorola One Pro.

Последняя модель должна получить самый производительный процессор 2019 года от компании Qualcomm.

Про Motorola One Pro информации пока минимум, но вчера в Сети были опубликованы официальные рендеры аппарата, на которых видно, что устройство оснастят камерой с четырьмя датчиками.

Модули заключены в большой блок, где также находится логотип «М» и скорее всего в нем будет сканер отпечатка пальца.

Конечно нельзя исключать, что сканер будет встроен под дисплей. С лицевой стороны смартфон выглядит как большинство китайский аппаратов – с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.