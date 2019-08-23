Motorola начала продажи нового бюджетного смартфона Motorola One Action

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Motorola начала продажи нового бюджетного смартфона Motorola One Action

23.08.2019 23:40

Motorola в Индии начала продажи смартфона One Action, в котором установили широкоугольную экшн-камеру. 
Новинка относится к бюджетному сегменту. Ее оценили в $195, что в пересчете около 13 тыс. рублей. Пока Motorola One Action доступна только в Индии, но позже модель станет глобальной.

В новом смартфоне установили 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением HD+.

В верхнем левом углу в отверстии разместили фронтальную камеру на 12 Мп.

На тыльной стороне разместили тройной модуль камеры. В ней прелагается основной датчик на 12 Мп, широкоугольный объектив экшн-камеры на 16 Мп и вспомогательный модуль на 5 Мп для измерения глубины сцены и размытия заднего фона.

В основе Motorola One Action лежит процессор от «Самсунг» — Exynos 9609. Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, постоянной 128 ГБ.

Стоит отметить, что новинка получила большой аккумулятор — 4500 мАч. Работает аппарат под управлением Android девятой версии.

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