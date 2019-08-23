Motorola начала продажи нового бюджетного смартфона Motorola One Action

Motorola в Индии начала продажи смартфона One Action, в котором установили широкоугольную экшн-камеру.

Новинка относится к бюджетному сегменту. Ее оценили в $195, что в пересчете около 13 тыс. рублей. Пока Motorola One Action доступна только в Индии, но позже модель станет глобальной.

В новом смартфоне установили 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением HD+.

В верхнем левом углу в отверстии разместили фронтальную камеру на 12 Мп.

На тыльной стороне разместили тройной модуль камеры. В ней прелагается основной датчик на 12 Мп, широкоугольный объектив экшн-камеры на 16 Мп и вспомогательный модуль на 5 Мп для измерения глубины сцены и размытия заднего фона.

В основе Motorola One Action лежит процессор от «Самсунг» — Exynos 9609. Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, постоянной 128 ГБ.

Стоит отметить, что новинка получила большой аккумулятор — 4500 мАч. Работает аппарат под управлением Android девятой версии.

