Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019

В Сети Motorola опубликовала официальные изображения гибкого смартфона Moto RAZR 2019. Это первый гибкий смартфон Motorola, который внешне похож на легендарную Motorola RAZR V3.

О разработке данной модели сообщали еще в прошлом году, а в текущем году были опубликованы и патентные изображения аппарата, а позже о выпуске Moto RAZR 2019 сообщили и представители компании.



Внешность гибкого смартфона соответствует ранее оформленным патентам. Так, в разложенном состоянии пользователю становится доступен гибкий экран, а в сложенном состоянии для пользователя предусмотрели второй экран, на котором будут отображаться уведомления и текущее состояние телефона.



Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.

В комплекте со смартфоном помимо зарядки в коробке будет лежать переходник для наушников, наушники, док станция и защитная накладка на гибкий дисплей.

Ранее инсайдеры сообщали, что в основе гибкого смартфона будет лежать Snapdragon 710 и как минимум 4 ГБ ОЗУ. Еще должны выпустить версию и с 6 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти скорее всего будет 64 или 128 ГБ. Презентация Moto RAZR 2019 должна пройти в первой половине 2019 года.