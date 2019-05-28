Motorola Moto Z4 появился в продаже на Amazon за 500 долларов

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28 июня : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Motorola Moto Z4 появился в продаже на Amazon за 500 долларов

28.05.2019 13:31

На сайте Amazon в продажу поступил новый смартфон Motorola Moto Z4, который официально даже не показывали, но его уже можно купить за 500 долларов.
Moto Z4 относится к смартфонам среднего уровня, но у него достаточно высокая цена. Аппарат создан на базе процессора Snapdragon 675, оперативной установлено 4 ГБ, а постоянной 128 ГБ.

Экран в новинке OLED и его диагональ составляет 6,4 дюйма, а разрешение 2340х1080 пикселей.

В верхней части есть каплевидный вырез под фронтальную камеру, а под самим экраном установлен сканер отпечатка пальца.

Основная камера в смартфоне одинарная с датчиком на 48 Мп. Встроенная батарея в Moto Z4 емкостью 3632 мАч.


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