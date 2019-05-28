Motorola Moto Z4 появился в продаже на Amazon за 500 долларов

На сайте Amazon в продажу поступил новый смартфон Motorola Moto Z4, который официально даже не показывали, но его уже можно купить за 500 долларов.

Moto Z4 относится к смартфонам среднего уровня, но у него достаточно высокая цена. Аппарат создан на базе процессора Snapdragon 675, оперативной установлено 4 ГБ, а постоянной 128 ГБ.

Экран в новинке OLED и его диагональ составляет 6,4 дюйма, а разрешение 2340х1080 пикселей.

В верхней части есть каплевидный вырез под фронтальную камеру, а под самим экраном установлен сканер отпечатка пальца.

Основная камера в смартфоне одинарная с датчиком на 48 Мп. Встроенная батарея в Moto Z4 емкостью 3632 мАч.



