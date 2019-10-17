Motorola Moto G8 показали на рендерных изображениях

Рендеры были созданы на основании уже известной информации о грядущем смартфоне.

Новинка с названием Moto G8 дебютирует до конца этого месяца наряду с моделью Moto G8 Plus.

Последняя, как известно, получит основную камеру с главным модулем на 48 Мп, а фронтальная камера модели расположится в каплевидном вырезе.

Младшая версия возможно также получит 48-Мп модуль, но не исключено, что главный датчик окажется меньшего разрешения.

При этом сообщается, что его основная камера получит три модуля. Обе новинки, как сообщил источник, будут представлены уже 24 октября, а местом презентации выбрали Бразилию.

В Латинской Америке новинки появятся после презентации, а в Европе вероятно в ноябре.