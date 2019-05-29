Motorola анонсировала старт продаж смартфона Moto G7 Plus в России

В компании Motorola сообщили о скором начале продаж на российском рынке нового смартфона.



Речь идет о модели Moto G7 Plus, которую предложат для покупки уже 11 июня по цене от 22 990 рублей.

В этом устройстве имеется 6,2-дюймовый экран, операционная система Android 9.0 Pie и процессор Snapdragon 636. Оперативной памяти в модели будет 4 ГБ, а встроенной 64 ГБ.

На лицевой панели смартфона расположили селфи-камеру с модулем на 12 Мп, а основная камера получила датчики на 16 и 5 Мп и оптическую стабилизацию.

Автономность Moto G7 Plus будет обеспечивать аккумулятор на 3 000 мАч. Из особенностей аппарата можно отметить еще и наличие стереодинамиков с объёмным звуком Dolby Audio.