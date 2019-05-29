Motorola анонсировала старт продаж смартфона Moto G7 Plus в России

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29 июня : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Motorola анонсировала старт продаж смартфона Moto G7 Plus в России

29.05.2019 17:26

В компании Motorola сообщили о скором начале продаж на российском рынке нового смартфона.


Речь идет о модели Moto G7 Plus, которую предложат для покупки уже 11 июня по цене от 22 990 рублей.

В этом устройстве имеется 6,2-дюймовый экран, операционная система Android 9.0 Pie и процессор Snapdragon 636. Оперативной памяти в модели будет 4 ГБ, а встроенной 64 ГБ.

На лицевой панели смартфона расположили селфи-камеру с модулем на 12 Мп, а основная камера получила датчики на 16 и 5 Мп и оптическую стабилизацию.

Автономность Moto G7 Plus будет обеспечивать аккумулятор на 3 000 мАч. Из особенностей аппарата можно отметить еще и наличие стереодинамиков с объёмным звуком Dolby Audio.

Представлены новые смартфоны Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play

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