Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus

Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus11.06.2019 23:12
Российский офис Motorola объявил о начале продаж нового смартфона Moto G7 Plus с оптической стабилизацией.
Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.
Смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом в верхней части, в котором расположена 12 Мп камера. Разрешение дисплея Full HD+.
В основе лежит процессор Snapdragon 636. Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, постоянной 64 ГБ.
Есть также в смартфоне стереодинамики и поддержка быстрой зарядки. Аккумулятор в аппарате на 3000 мАч.
Купить новинку можно по рекомендованной розничной цене 22 990 рублей.
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