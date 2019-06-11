Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus

Российский офис Motorola объявил о начале продаж нового смартфона Moto G7 Plus с оптической стабилизацией.

Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.

Смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом в верхней части, в котором расположена 12 Мп камера. Разрешение дисплея Full HD+.

В основе лежит процессор Snapdragon 636. Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, постоянной 64 ГБ.

Есть также в смартфоне стереодинамики и поддержка быстрой зарядки. Аккумулятор в аппарате на 3000 мАч.

Купить новинку можно по рекомендованной розничной цене 22 990 рублей.