Москвичи смогут бесплатно провести диагностику компьютеру

Сервис «Чудо техники» запустил бесплатную акцию по диагностике компьютеров, которая будет доступна в период с 26 по 31 августа, а для участия в программе нужно оставить заявку на сайте онлайн-сервиса «Чудо техники».

Новая акция получила название «Диагностика за спасибо». В ее рамках специалисты «Чудо техники» будут проводить удаленную диагностику компьютера пользователя.

Также они расскажут, как правильно защитить компьютер и как его чистить от программного «мусора».

Диагностика будет проходить с 10:00 по 20:00 ежедневно. Главное условия для принятия участия в акции подать онлайн-заявку, быть возле компьютера в назначенное время и подключить его к скоростному интернету.

Ранее «Чудо техники» назвали компьютеры, которые чаще всего приносят на сервис на ремонт.