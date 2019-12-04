Мощный смартфон OPPO Reno 3 появился в базе данных TENAA

Мощный смартфон OPPO Reno 3 появился в базе данных TENAA04.12.2019 23:16
В базе TENAA новая модель проходит под кодовым обозначением PCPM00 и там же были опубликованы и первые фотографии.
Новый смартфон OPPO Reno 3, судя по характеристикам, будет мощный устройством, в котором установят неназванный пока процессор с 8 ядрами и частотой 2,1 ГГц.
Оперативной памяти будет минимум 8 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. Экран получил диагональ 6,4 дюйма с разрешением 2400 × 1080 точек и выполнен по технологии AMOLED.
В основной камере предложат сразу пять датчиков, среди которых один 48 Мп, а два других разрешением 2 Мп.
Фронтальная камера будет с модулем на 16 Мп. За автономность устройства ответить аккумулятор на 3 935 мАч. Размеры составят: 160,2 × 73,3 × 7,9 мм, вес – 170 г.
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