Мощный смартфон Meizu 16s Pro представят 28 августа

Накануне были раскрыты особенности смартфона Meizu 16s Pro, а также сегодня стало известно, когда будет представлен этот аппарат.

Китайская компания запланировала презентацию Meizu 16s Pro на 28 августа, а проведут ее в Китае.

На мероприятии, посвященной новинке, расскажут все подробности про Meizu 16s Pro, а также возможно покажут новые продукты компании.

Известно, что в Meizu 16s Pro установят дисплей с частотой 90 Гц, самый мощный на данный момент восьмиядерный процессор для мобильных устройств, а также основную камеру с четырьмя модулями и увеличенную батарею.

Работать Meizu 16s Pro будет под управлениям Android 9.0 Pie с интерфейсом Flyme 8.