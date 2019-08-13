Мощный смартфон Meizu 16s Pro представят 28 августа

Мощный смартфон Meizu 16s Pro представят 28 августа13.08.2019 13:07
Накануне были раскрыты особенности смартфона Meizu 16s Pro, а также сегодня стало известно, когда будет представлен этот аппарат.
Китайская компания запланировала презентацию Meizu 16s Pro на 28 августа, а проведут ее в Китае.
На мероприятии, посвященной новинке, расскажут все подробности про Meizu 16s Pro, а также возможно покажут новые продукты компании.
Известно, что в Meizu 16s Pro установят дисплей с частотой 90 Гц, самый мощный на данный момент восьмиядерный процессор для мобильных устройств, а также основную камеру с четырьмя модулями и увеличенную батарею.
Работать Meizu 16s Pro будет под управлениям Android 9.0 Pie с интерфейсом Flyme 8.
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