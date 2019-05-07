Мошенники нашли новый способ кражи денег с карты «Сбербанка»

В социальных сетях появилось несколько сообщений о новом способе кражи денежных средств с карты «Сбербанка».

Как пишет Hi-Tech Mail.ru, теперь злоумышленники действуют под видом лотереи «Столото» и уже зафиксированы случаи попыток списать крупные денежные средства с банковской карты.

Одна из пострадавших от действия мошенников сообщила, что в уведомлениях якобы от «Сбербанка» появляется сообщение, где присутствует просьба подтвердить переводу на сумму почти 10 тыс. рублей в «Столото».

Девушка обратилась в банк, где ей сообщили о необходимости заблокировать карту, данные к которой вероятно были получены мошенниками.

В свою очередь в «Столото» журналистам Hi-Tech Mail.ru прокомментировали данную ситуацию, сообщив, что они не имеют никакого отношения к неавторизированным операциям. Также сообщается, что по данному факту ведется проверка.