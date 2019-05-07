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7 июня : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Мошенники нашли новый способ кражи денег с карты «Сбербанка»

07.05.2019 12:59

В социальных сетях появилось несколько сообщений о новом способе кражи денежных средств с карты «Сбербанка».
Как пишет Hi-Tech Mail.ru, теперь злоумышленники действуют под видом лотереи «Столото» и уже зафиксированы случаи попыток списать крупные денежные средства с банковской карты.

Одна из пострадавших от действия мошенников сообщила, что в уведомлениях якобы от «Сбербанка» появляется сообщение, где присутствует просьба подтвердить переводу на сумму почти 10 тыс. рублей в «Столото».

Девушка обратилась в банк, где ей сообщили о необходимости заблокировать карту, данные к которой вероятно были получены мошенниками.

В свою очередь в «Столото» журналистам Hi-Tech Mail.ru прокомментировали данную ситуацию, сообщив, что они не имеют никакого отношения к неавторизированным операциям. Также сообщается, что по данному факту ведется проверка.

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