Молодёжный смартфон Honor 20 Lite стал доступен для предзаказа

При этом его официальная презентация состоится только 22 октября, но сегодня компания объявила о старте приема предварительных заказов на новинку.

О появлении молодежной модели сообщалось ранее, но тогда предполагалось, что смартфон получит название Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite.

Новинка в Китае будет предлагаться в темно-зеленом или светлом градиентном цвете. Экран смартфона получил диагональ 6,3 дюйма, выполненный по технологии AMOLED.

Оперативной памяти предложат 4, 6 или 8 ГБ, а встроенной будет от 64 до 256 ГБ. Основная камера получила модули 48, 8 и 2 Мп, фронтальная – 16 Мп датчик.

Аккумулятор установлен на 4 000 мАч с поддержкой 20-ватной зарядки. В качестве операционной системы предложат Android 9 Pie.