Модульный смартфон Fairphone 3 получил 10 баллов за ремонтоспобность

iFixit новому модульному смартфону Fairphone 3 присвоили 10 баллов по ремонтопригодности. Такой показатель является вторым за всю историю специалистов iFixit.

Первую высокую оценку по ремонтопригодности получил Fairphone 2, который вышел в 2015 году. Fairphone 3 получил ту же модульную конструкцию, что и его предшественник.

Разработчики смартфона предусмотрели максимально простой ремонт устройства, который можно выполнить даже в домашних условиях при наличии отвертки Torx.

В Fairphone 3 все состоит из отдельных модулей, к тому же в нем съёмный аккумулятор, что сейчас большая редкость в смартфонах.

Fairphone 3 оснащен процессором Snapdragon 632, оперативной памятью объёмом 4 ГБ и флеш-памятью на 64 ГБ.

Дисплей в модульном смартфоне диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2160х1080 пикселей.

Также устройство оснастили двойной камерой, сканером отпечатка пальца на задней панели и модулями NFC, Bluetooth и Wi-Fi.