Модульный смартфон Fairphone 3 получил 10 баллов за ремонтоспобность

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Модульный смартфон Fairphone 3 получил 10 баллов за ремонтоспобность

14.09.2019 14:49

iFixit новому модульному смартфону Fairphone 3 присвоили 10 баллов по ремонтопригодности. Такой показатель является вторым за всю историю специалистов iFixit.
Первую высокую оценку по ремонтопригодности получил Fairphone 2, который вышел в 2015 году. Fairphone 3 получил ту же модульную конструкцию, что и его предшественник.

Разработчики смартфона предусмотрели максимально простой ремонт устройства, который можно выполнить даже в домашних условиях при наличии отвертки Torx.

В Fairphone 3 все состоит из отдельных модулей, к тому же в нем съёмный аккумулятор, что сейчас большая редкость в смартфонах.

Fairphone 3 оснащен процессором Snapdragon 632, оперативной памятью объёмом 4 ГБ и флеш-памятью на 64 ГБ.

Дисплей в модульном смартфоне диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2160х1080 пикселей.

Также устройство оснастили двойной камерой, сканером отпечатка пальца на задней панели и модулями NFC, Bluetooth и Wi-Fi.

Представили модульный смартфон Fairphone 3

В iFixit оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy Note10+ 5G

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