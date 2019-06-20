Мобильный интернет-трафик в России бьет новые рекорды

Российские абоненты стали больше пользоваться мобильным интернетом и меньше звонить.

Как пишут «Известия» со ссылкой на статистику Минкомсвязи, в первом квартале текущего года абоненты в общей сложности использовали более 3,3 млрд ГБ. Это оказалось в полтора раза больше, чем годом ранее.

При этом в отчётный период на 3% сократилось количество голосовых звонков. Специалисты отмечают, что в том что растет трафик и снижается количество голосовых звонков есть связь, ведь пользователи стали больше общаться в мессенджерах и через них осуществлять голосовые звонки.

Стоит отметить, что операторы связи стали предоставлять больше услуг, среди которых недорогой доступ к онлайн-кинотеатрам и программам телепередач, а эти сервисы генерируют большой объем трафика.