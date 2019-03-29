Мобильное подразделение Sony перестанет быть независимым

Смартфоны Sony уже давно не пользуются спросом и даже появлялись слухи, что компания закроет мобильное подразделение в связи с большими убытками.

Эта информация была опровергнута представителями японской компании. Но сегодня стало известно, что с 1 апреля Sony Mobile будет упразднено и его объединят с двумя другими отделами, которые ранее работали по отдельности.

Реорганизация затрагивает Sony Mobile, IP&S (Imaging Products & Solutions) занимающееся камерами и HE&S (Home Entertainment & Sound). Последнее подразделение разрабатывает телевизоры и акустические системы.

Руководителем нового подразделения станет Shigeki Ishizuka. Сейчас он является руководителем Storage Media, а с 1 апреля он начнет возглавлять отдел под названием EP&S (Electronics Products & Solutions).