Мобильное подразделение LG нацелилось на прибыль к концу 2021 года

Гендиректор компании LG в рамках пресс-конференции в Лас-Вегасе рассказал о планах на ближайшие годы.

Давно не секрет, что мобильное подразделение компании не является прибыльным и ранее даже поговаривали о его ликвидации.

Однако слухи о закрытии мобильного подразделения не подтвердили и более того, в компании намерены его развивать и выводить в прибыль.

Как рассказал гендиректор LG Квон Бонг-Сок, прибыльным это подразделение будет уже к 2021 году. Для этого разработан план, в котором предусмотрен выпуск новых моделей с целью расширения модельной линейки.

В каждой новой модели будут некие «вау-факторы», которые и будут привлекать покупателей. Никакие другие детали плана больше не раскрывают, но стоит отметить, что компания перенесла производство своих смартфонов во Вьетнам.

Ранее устройства собирали в Южной Корее. Перенос производства позволил компании сделать цену на аппараты более конкурентоспособной.