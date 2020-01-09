MIUI Global ROM добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi

Xiaomi постоянно расширяет возможности своей оболочки MIUI и в глобальной версии MIUI Global ROM появились новые функции, которые ранее присутствовали в китайской версии MIUI Launcher.

Так, в глобальной версии оболочки разработчики добавили меню быстрых действий для приложений.

Функция называется App Shortcuts и через нее с главного экрана можно запустить некоторые части установленной мобильной программы.

Стоит отметить, что такое решение в Android появилось еще с выходом версии 7.0 Nougat.

Также в MIUI Launcher добавили возможность делится приложениями с домашнего экрана и дублировать установленную программу.

Помимо этого, в оболочку для смартфонов Xiaomi добавили новую анимацию при срабатывании сканера отпечатка пальца.