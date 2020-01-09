MIUI Global ROM добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi

MIUI Global ROM добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi10.01.2020 01:19
Xiaomi постоянно расширяет возможности своей оболочки MIUI и в глобальной версии MIUI Global ROM появились новые функции, которые ранее присутствовали в китайской версии MIUI Launcher.
Так, в глобальной версии оболочки разработчики добавили меню быстрых действий для приложений.
Функция называется App Shortcuts и через нее с главного экрана можно запустить некоторые части установленной мобильной программы.
Стоит отметить, что такое решение в Android появилось еще с выходом версии 7.0 Nougat.
Также в MIUI Launcher добавили возможность делится приложениями с домашнего экрана и дублировать установленную программу.
Помимо этого, в оболочку для смартфонов Xiaomi добавили новую анимацию при срабатывании сканера отпечатка пальца.
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