Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить выдачу eSim

Российский оператор Tele2 первым в России начал оформлять электронные eSim, но через несколько дней после начала организации оформления eSim, Минкомсвязи обратилось к оператору с просьбой остановить оформление виртуальных Sim-карт.

Теперь ведомство разрешило оператору продолжить эксперимент с eSim, но это произошло только после решения вопросов, связанных с безопасностью применения eSim.

В тестировании электронных Sim-карт примет участие около 15 тыс. абонентов.

По данным RNS, выдача eSim будет происходить в нескольких салонах связи оператора.