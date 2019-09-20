Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить выдачу eSim

Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить выдачу eSim20.09.2019 00:58
Российский оператор Tele2 первым в России начал оформлять электронные eSim, но через несколько дней после начала организации оформления eSim, Минкомсвязи обратилось к оператору с просьбой остановить оформление виртуальных Sim-карт.
Теперь ведомство разрешило оператору продолжить эксперимент с eSim, но это произошло только после решения вопросов, связанных с безопасностью применения eSim.
В тестировании электронных Sim-карт примет участие около 15 тыс. абонентов.
По данным RNS, выдача eSim будет происходить в нескольких салонах связи оператора.
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