Минкомсвязь разработала концепцию развития IoT в России

Министерство связи и коммуникаций может одобрить разработанный концепт развития интернета вещей (IoT). Причем к работе данной сети могут получить доступ правоохранительные органы.

Как пишет «Коммерсант», для защиты интернета сетей будет создана замкнутая сеть, а это повысит ее безопасность.

Для этого предлагается использовать реестр идентификаторов устройств, точек доступа и других элементов задействованных в сегменте IoT.

Стоит отметить, что интернет вещей позволит создавать так называемые «умные» города.

Помимо этого IoT позволит развиваться отечественным производителям и разработчикам оборудования IoT.

К тому же в проекте предусматривается поддержка разработчиков IoT оборудования.