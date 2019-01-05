Миниатюрные смартфоны Palm Phone 20 января поступят в продажу в Гонконге

В прошлом году в США был представлен миниатюрный смартфон Palm Phone, который имеет 3,3-дюймовый экран.



Этот аппарат предлагается только на территории США, а приобрести его можно исключительно у оператора Verizon. При этом скоро ситуация изменится и данное устройство выберется на новые рынки.

В частности, данная модель была анонсирована в Гонконге, где продажи стартуют уже 20 января. Тут смартфон оценили в 380 долларов, тогда как в США он имеет ценник на 30 долларов ниже.

Для покупки Palm Phone будут предлагаться в серебристом и золотистом цвете. Когда появится аппарат на других рынках пока не сообщается.