Мини-ноутбук OneMix 3 Pro оснащен процессор Intel Comet Lake

One Netbook свой мощный компактный ноутбук уже предлагает в Китае, а теперь устройство выходит на глобальный рынок.

Речь идет о ноутбуке One Mix 3 Pro с 8,4-дюймоовым сенсорным экраном. В этом устройстве установлена матрица с разрешением 2560х1600 пикселей, к тому же сенсорный экран поддерживает стилус. Дисплей распознает до 4096 уровней силы нажатия.

Несмотря на компактные размеры One Mix 3 Pro является высокопроизводительным устройством, и его можно использовать и как планшет, и как ноутбук.

В основе аппарата расположен четырехядерный Intel Core i5-10120Y с максимальной частотой 2,7 ГГц.

Памяти в устройстве 16 ГБ, а флеш-накопитель установлен на 512 ГБ. Можно еще установить карту памяти формата microSD объёмом до 128 ГБ.

В One Mix 3 Pro присутствует все самые востребованные разъёмы, micro-HDMI, USB Type-C, USB 3.0 и 3,5 мм разъем для наушников. Также ноутбук оснащен Wi-Fi, Bluetooth и сканером отпечатка пальца.

Ноутбук выполнен в алюминиевом корпусе и предлагают его с предустановленной лицензионной Windows 10. Цена One Mix 3 Pro составляет около 960 долларов.