Мини-ноутбук GPD P2 Max с 8,9-дюймовым краном оценили от $530

На площадке коллективного финансирования Indiegogo стартовал сбор средств на компактный ноутбук GPD P2 Max с 8,9-дюймовый экраном.

Про GPD P2 Max первая информация появилась еще в мае, а теперь озвучены характеристики модели и ее стоимость на Indiegogo.



Мини-ноутбук оснастили дисплеем диагональю 8,9-дюйма с разрешением 2560х1600 пикселей, сам экран сенсорный.

Процессор в аппарате предлагается Intel Core m3-8100Y с графикой Intel UHD Graphics 615. Несмотря на небольшие размеры разработчики в ноутбук установили 8 или 16 ГБ ОЗУ и SSD накопитель на 256 или 512 ГБ.



В GPD P2 Max есть сканер отпечатка пальца, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C два USB 3.0 Type-A, micro HDMI и стандартный разъем для наушников.

Также предусмотрен сканер отпечатка пальца и предустановленная лицензионная операционная система Windows 10. Минимальная конфигурация мини-ноутбука оценена в $530, а максимальная версия — $705.