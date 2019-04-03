Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Новые исследования, проведенные независимыми компаниями показали, что в открытом доступе на серверах Amazon были размещены записи пользователей Facebook.

В облачном хранилище Amazon компания UpGuard нашла более 540 млн записей пользователей, причем по неосторожности были опубликованы не только данные аккаунтов, но также сообщения, комментарии и лайки к постам.

После предупреждения Facebook закрыла доступ к базе. Данные в открытом доступе были обнаружены на уже зарытом приложении At the Pool, где хранились записи 22 тысяч пользователей и пока неизвестно, как долго они там находятся.

Напомним, в прошлом месяце против Facebook было возбуждено уголовное дело о незаконной передаче данных производителям цифровой техники.

Данные пользователей скрыто получали крупнейшие производители, среди которых Apple и Microsoft.