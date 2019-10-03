Microsoft заявила о платном продлении поддержки Windows 7

Microsoft продлит поддержку своей популярной операционной системы Windows 7 за определенную плату.

На такой шаг компания пошла исключительно для корпоративных пользователей, которые пока не спешат переходить на Windows 10.

Для компаний, которые до сих пор работают на Windows 7, американский IT-гигант запускает программу Windows 7 ESU. В ее рамках за определенную плату будут выпускаться новые патчи безопасности.

Windows 7 ESU рассчитан таким образом, что стоимость программы будет с каждым годом будет увеличиваться в цене.

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер. Второй год поддержки обойдется уже 50 долларов, а третий в два раза дороже.

То есть за трёхлетнюю поддержку за один компьютер потребуется отдать 175 долларов.

Windows 7 ESU начнет предлагаться с 1 декабря 2019 года. Для обычных пользователей поддержка ОС Windows 7 завершается 14 января 2020 года.