Microsoft заплатит до $30 тыс за найденные уязвимости в браузере Edge

Microsoft будет платить программистам, которые смогут найти в новом браузере Edge уязвимости.

Для этого была запущена программа Chromium Edge, в рамках которой можно будет заработать от 1000 до 30 000 долларов.

Минимальная сумма достанется тем, кто найдет достаточно простую уязвимости. Максимальная выплата будет полагаться тем, кто сможет найти изъян в «Повышение прав пользователя» и при этом обойти защиту «Windows Defender».

Программа Chromium Edge действует по всему миру, а это доказывает, что Microsoft намерена выпустить свой самый лучший браузер, пусть и под уже старым именем.

Напомним, новый Edge уже работает на ядре Chromium, которое используется в Google Chrome и других программах для просмотра интернет страниц.