Microsoft запатентовала стилус Surface Pen со встроенным экраном

Microsoft для своих планшетов и ноутбуков предлагает стилус Surface Pen. Это по сути обычный стилус, который представляет из-себя типичное перо полезное в работе с графическими редакторами. В дальнейшем может выйти новая версия Surface Pen, в которой добавят экран для настроек.

Microsoft недавно оформила патент на такой Surface Pen. В нем уже есть небольшой сенсорный экран, через который можно проводить настройки толщины линии, ее цвет и другие параметры, а также на экране могут отображаться уведомления.

Стоит отметить, что патенты не всегда гарантируют выход устройства на рынок. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy Note 10 получит S Pen с расширенными возможностями.