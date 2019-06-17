Microsoft запатентовала стилус Surface Pen со встроенным экраном

Microsoft запатентовала стилус Surface Pen со встроенным экраном17.06.2019 23:13
Microsoft для своих планшетов и ноутбуков предлагает стилус Surface Pen. Это по сути обычный стилус, который представляет из-себя типичное перо полезное в работе с графическими редакторами. В дальнейшем может выйти новая версия Surface Pen, в которой добавят экран для настроек.
Microsoft недавно оформила патент на такой Surface Pen. В нем уже есть небольшой сенсорный экран, через который можно проводить настройки толщины линии, ее цвет и другие параметры, а также на экране могут отображаться уведомления.
Стоит отметить, что патенты не всегда гарантируют выход устройства на рынок. Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy Note 10 получит S Pen с расширенными возможностями.
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