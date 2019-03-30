Microsoft запатентовала шарниры для раскладного Surface Phone

Microsoft запатентовала шарнир для своего раскладного устройства с гибким экраном. Это устройство называют Project Andromeda и по некоторым данным это будущий Surface Phone, о котором многократно сообщалось.

В середине прошлого года появлялась информация, что в Microsoft отказались от разработки раскладного смартфона с гибким экраном.

Позже инсайдер заявил, что проект не стали отменять и его должны представить до конца 2019 года. Теперь появились новые подтверждения о разработке Project Andromeda.



Во Всемирной организацией интеллектуальной собственности были опубликованы новые патенты, посвященные раскладному аппарату. В частности был зарегистрирован сложный шарнир.

В патентах еще показали, что раскладное устройство можно будет раскрывать как ноутбук. В этом случае на одной части экрана будет отображаться информация, а на второй клавиатура.

Также было показано, что шарнир позволит приоткрыть устройство для просмотра уведомления.

Предположительно Project Andromeda будет не карманным устройством, так его оснастят достаточно большим экраном.