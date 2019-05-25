Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro

В сети были опубликованы патенты Surface Pro. Предположительно это седьмое поколение планшета от Microsoft.

Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.

На изображениях можно увидеть планшет Surface Pro с клавиатурой Type Cover. Скорее всего эти патенты с описанием относятся к Surface Pro 7, который представят в 2019 году.

В описании патента указано, что устройство получит более узкие рамки в сравнении с Surface Pro 6, порт USB Type-C, USB Type-A, Mini DisplayPort и стандартный разъем для наушников.

Доработанная клавиатура Type Cover будет оснащена дополнительными магнитами для ее крепления на тыльной стороне планшета.

Такая система будет полезна при вертикальном использовании планшета. Данные про «железо» Surface Pro 7 в патентах не указаны.