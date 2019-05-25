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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro

25.05.2019 23:49

В сети были опубликованы патенты Surface Pro. Предположительно это седьмое поколение планшета от Microsoft.

Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.

На изображениях можно увидеть планшет Surface Pro с клавиатурой Type Cover. Скорее всего эти патенты с описанием относятся к Surface Pro 7, который представят в 2019 году.

В описании патента указано, что устройство получит более узкие рамки в сравнении с Surface Pro 6, порт USB Type-C, USB Type-A, Mini DisplayPort и стандартный разъем для наушников.

Доработанная клавиатура Type Cover будет оснащена дополнительными магнитами для ее крепления на тыльной стороне планшета.

Такая система будет полезна при вертикальном использовании планшета. Данные про «железо» Surface Pro 7 в патентах не указаны.

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