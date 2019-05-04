Microsoft выпустит пурпуровую версию игровой консоли Xbox One S

Новый бандл консоли будет отличатся цветом и компания Microsoft посвятит его игре Fortnite.

По данным инсайдера Роланда Квандта, американская компания подготовила новый комплект игровой консоли Xbox One S.

Его посвятили поклонникам игры Fortnite. Стоит отметить, что Fortnite является одной из самых популярных игр в мире, причем она востребована на всех игровых платформах, включая мобильные.

По данным инсайдера, консоль получит название Xbox One S Fortnite Special Edition.

В ней будет установлен жесткий диск на 1ТБ. Бандл будет стоить 300 долларов, а сама консоль в нем будет фиолетового цвета.