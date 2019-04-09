Microsoft выпустила первую бета-сборку браузера Edge на базе Chromium

Microsoft Edge пришел на замену теряющему популярность Internet Explorer, но и новый браузер не оправдал надежды компании.

В конце прошлого года появилась информация, что Edge будет полностью переработан и за его основу возьмут движок Chromium, который лежит в основе многих популярных браузеров.

В 2019 году потом стали появляться слухи, что компания Microsoft новый Edge тестирует у себя в офисе, а теперь этот браузер добрался до пользователей.

Принципиально новый Edge, на который теперь можно устанавливать расширения от Google Chrome, стал доступен для пользователей, подключенных к раннему тестированию программного обеспечения от Microsoft.

Пока Microsoft Edge находится на стадии бета-тестирования и никто не обещает его стабильную работу.

Позже компания выпустит более стабильные сборки браузера, причем будет создана версия и для компьютеров Mac.

Новый Microsoft Edge остался в прежнем дизайне, но в нем отчетливо просматриваются черты Google Chrome.

При этом в нем остались и некоторые особенности доступные исключительно для Edge. К примеру разработчики оставили Windows Defender SmartScreen для распознавания вредоносного кода и фишинга, также в программе сохранили Microsoft News и поисковую платформу Bing.

Самое приятное в новом браузере, что он сразу предлагается с интегрированным темным режимом.