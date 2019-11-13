Microsoft выпустила осеннее обновление для Windows 10

Microsoft выпустила осеннее обновление Windows 10 November 2019 Update. Его многие ожидали раньше, но релиз был перенесен на месяц позже.

Как ранее и сообщалось, обновление больших изменений в Windows 10 не приносит.

В основном в обновлении повышена стабильность работы. В целом компания Microsoft теперь большие изменения в Windows 10 будет вносить в весеннем обновлении, а в осеннем повышать стабильность и исправлять ошибки ОС.

Windows 10 November 2019 Update открывает возможности настройки оповещений, поиска файлов в «Проводнике» и учётной записи OneDrive, а также запускать с заблокированного экрана сторонних голосовых помощников.

Обновление автоматически пока не обновляется. Пользователи могут обновить свою систему вручную через настройки.