Microsoft выпустила новое крупное обновление для Windows 10

Microsoft 21 мая начала распространять новое обновление Windows 10. Некоторые пользователи уже начали получать Windows 10 May 2019 Update (версия 1903), которая ранее была доступна только для участников программы тестирования Windows 10.

В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.

Также обновление добавляет режим Песочницы. В нем пользователь может запустить копию операционной системы Windows 10.

Также такой режим особо будет полезен разработчикам. Бали внесены еще изменения в поиск. Теперь «Поиск» и голосовой помощник Кортана разделены полностью и работают отдельно друг от друга.