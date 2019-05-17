Microsoft выпустила игру Minecraft в дополненной реальности

Minecraft одна из самых популярных игр в мире, а между тем владельцы проекта в лице Microsoft в честь десятилетия игры анонсировали Minecraft: Earth.

Это уже игра, созданная на дополненной реальности, где с помощью смартфона можно будет в реальной среде создать мир Minecraft.

Журналисты Game Informer уже протестировали игру Minecraft: Earth, и рассказали, что она делится на две составляющие.

В игре нужно изучать карты, находить задания в реально мире, выполнять их и получать за это бонусы. К тому же в этом секторе придется сражаться с монстрами.

Вторая составляющая игры базируется на собственном мире, где уже никто не может вносить изменения.

В Minecraft: Earth играть можно группами, и как заявляют Minecraft: Earth является полноценным Minecraft только в настоящем мире.

Из игры с дополненной реальностью не стали убирать то, что есть в классической «песочнице».

Minecraft: Earth уже перелагается в качестве беты. Записаться на тестирование нового проекта могут владельцы Android и iOS устройств.

