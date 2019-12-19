Microsoft вернула в Windows 10 неудаляемую рекламу

Изначально о неудаляемой рекламе сообщили в издании Mspoweruse, которое обратило внимание на то, что баннеры невозможно удалить.

Позже это прокомментировали в компании Microsoft, подтвердив, что действительно в операционную систему для компьютеров вернули рекламные баннеры.

Они уже есть в приложениях «Календарь» и «Почта». Компания сообщила, что реклама появилась в актуальной системе Windows 10 и ее нельзя удались.

Стоит отметить, что встроенная реклама занимает немало место и она очень отвлекает пользователей. Вероятно внедрение рекламы является дополнительным способом монетизации операционной системы.

Между тем, впервые рекламные баннеры появились в прошлом году, но тогда компания назвала их появление экспериментом.