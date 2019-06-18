Microsoft вернула в Microsoft Store ноутбуки Huawei

Microsoft в свой онлайн-магазин вернула ноутбуки компании Huawei, которые, напомним, удаляли без предупреждения после введения санкции против Huawei.

В Microsoft Store снова можно купить MateBook 13, MateBook и MateBook X Pro, и как отметили в самой Microsoft, ноутбуки Huawei будут доступны до тех пор, пока продукцию китайской компании официально не запретят для продажи на территории США.

Сейчас правительство США временно сняло ограничения с Huawei.

Напомним, ранее сообщалось что из-за санкций китайский производитель отложил релиз своего нового ноутбука на неопределённый срок, но как позже выяснилось, его показ перенесли на следующий месяц.