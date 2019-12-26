Microsoft в Windows 10 упростит установку драйверов и обновлений

Microsoft в Windows 10 упростит установку драйверов и обновлений26.12.2019 17:36
Microsoft постоянно работает над своей операционной системой Windows 10. В компании стараются ее сделать максимально простой и понятной.
Известно, что в компании сейчас работают над системой, которая максимально упростит установку драйверов и обновлений.
О новой системе работы с программным обеспечением «железа» стало известно после выхода Windows 10 Build 19536.
Система обновления драйверов и самой ОС должна быть вынесена в отдельный пункт, с которого пользователь сможет все обновлять самостоятельно, не прибегая к сторонним программам.
Ожидается, что упрощённый метод работы появится в очередном крупном обновлении Windows 10, которое, как правило, выходит каждые полгода.
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