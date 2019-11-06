Microsoft в Windows 10 тестирует новые кнопки поиска

Microsoft участникам раннего тестирования сборок Windows 10 начала распространять обновление, которое выйдет весной следующего года.

В сборке Windows 10 Insider Preview Build 19018 добавили новую систему поиска, через которую очень быстро можно получить информацию о погоде, фильмах, новостях и истории дня.

В обновлении были исправлены ошибки в работе ОС, и добавлены быстрые кнопки для поиска, а через них можно найти информацию о погоде, ознакомится с популярными новостями и историей документов, а также посмотреть фильмы. В дальнейшем возможно появятся новые кнопки.

В Windows 10 Insider Preview Build 19018 при поиске также есть превью веб-страницы в окне, а это адаптированный виджет, который отображается с правой стороны от поисковой части.

Пока Windows 10 Insider Preview Build 19018 распространяется только в США, но скоро его получат и другие участники программы Windows Insider.