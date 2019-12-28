Microsoft в Office 365 может ввести подписку на Windows 10

Microsoft в Office 365 может ввести подписку на Windows 1028.12.2019 21:53
Microsoft сейчас предоставляет по подписке только офисный пакет, но по данным источников, в следующем году по подписке можно будет оформить и Windows 10.
Немецкое издание Windows United со ссылкой на собственные источники пишет, что в рамках пакета Microsoft Office 365 будут предлагать не только офисные программы, но также и особую версию Windows 10.
Что это будет за версия операционной системы пока неизвестно.
Напомним, Microsoft операционную систему Windows 10, а также Office продает.
Пакет Office 365 предлагается за определённую ежемесячную плату, причем в его рамках пользователь получит еще 1 ТБ облачного хранилища в OneDrive.
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