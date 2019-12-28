Microsoft в Office 365 может ввести подписку на Windows 10

Microsoft сейчас предоставляет по подписке только офисный пакет, но по данным источников, в следующем году по подписке можно будет оформить и Windows 10.

Немецкое издание Windows United со ссылкой на собственные источники пишет, что в рамках пакета Microsoft Office 365 будут предлагать не только офисные программы, но также и особую версию Windows 10.

Что это будет за версия операционной системы пока неизвестно.

Напомним, Microsoft операционную систему Windows 10, а также Office продает.

Пакет Office 365 предлагается за определённую ежемесячную плату, причем в его рамках пользователь получит еще 1 ТБ облачного хранилища в OneDrive.