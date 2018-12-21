Microsoft в новом обновлении для Windows изменила меню «Пуск»

Microsoft для участников раннего тестирования Windows 10 выпустила новое обновление под номером 18305.

Его пока могут скачать участники программы Windows Insider и уже даже в нем есть очень большое количество изменений и дополнений.

Первое, на что сразу все обратили внимание в новом обновлении, так это на «Пуск», который очень сильно изменился и стал проще.

Также была введена возможность входа в ОС не по паролю пользователя, а через код из SMS, а это значительно защитит данные пользователя от несанкционированного входа.

Был обновлен встроенный в ОС антивирус Windows Defender, который теперь обладает дополнительной защитой.

Интересным нововведением стала среда для изолированного запуска сомнительных приложений. Также был добавлен облачный буфер обмена с просмотром сохраненного текста.

Все эти изменения для остальных пользователей доберутся весной 2019 года в крупном обновлении Redstone 6, правда к этому времени могут еще многое изменить включая и меню «Пуск».