Microsoft в 2021 году прекратит поддерживать Office для смартфонов с Windows 10

Microsoft уже давно похоронила свою мобильную операционную систему Windows 10 Mobile, но до 10 декабря 2019 года пользователи смартфонов с мобильной ОС все еще могут синхронизировать свои устройства.

Однако через несколько дней на аппаратах с установленной Windows 10 Mobile прекратится возможность синхронизации данных и больше не будут выпускаться различные обновления.

В целом на смартфоны уже давно не выходят новые программы, а те которые существуют, практически не получают обновления.

12 января 2021 года Microsoft на Windows 10 Mobile прекратит поддерживать и фирменный офисный пакет, который состоит из популярных программ Word, Excel, PowerPoint и OneNote.