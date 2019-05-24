Microsoft удалила с сайта Azure Stack продукцию Huawei

После того как Miсrosoft прекратила сотрудничать с Huawei, она начала удалять продукцию компании со своих сайтов и сервисов.

По последним данным, с Azure Stack полностью исчезла продукция китайской компании, а упоминание о Huawei осталось только в перченее компаний, с которыми работает Miсrosoft.

Но вот в списке оборудования, с которым работает Azure Stack уже нет устройств от Huawei. От крупнейшего производителя оборудования для сетей и мобильных устройств отказались все значимые компании, и не только американские, но также и с других стран.

После введения Трампом режима чрезвычайного положения, Huawei оказалась в черном списке.

После чего о временном прекращении сотрудничества с Huawei объявило Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и ряд других компаний, включая Miсrosoft.