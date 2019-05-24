Microsoft удалила с сайта Azure Stack продукцию Huawei

Microsoft удалила с сайта Azure Stack продукцию Huawei24.05.2019 12:38
После того как Miсrosoft прекратила сотрудничать с Huawei, она начала удалять продукцию компании со своих сайтов и сервисов.
По последним данным, с Azure Stack полностью исчезла продукция китайской компании, а упоминание о Huawei осталось только в перченее компаний, с которыми работает Miсrosoft.
Но вот в списке оборудования, с которым работает Azure Stack уже нет устройств от Huawei. От крупнейшего производителя оборудования для сетей и мобильных устройств отказались все значимые компании, и не только американские, но также и с других стран.
После введения Трампом режима чрезвычайного положения, Huawei оказалась в черном списке.
После чего о временном прекращении сотрудничества с Huawei объявило Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и ряд других компаний, включая Miсrosoft.
Сотовые операторы в Японии решили временно прекратить продажи Huawei
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