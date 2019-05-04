Microsoft создала VR-контроллер для передачи касаний в виртуальной реальности

Microsoft создала VR-контроллер для передачи касаний в виртуальной реальности04.05.2019 20:02
Виртуальная реальность это будущее, ведь со временем общение будет происходить именно в этой среде.
Пока технология находится на достаточно ранней стадии развития, но она постоянно развивается, и большой вклад в ее развитие вкладывает Microsoft.
Она же сейчас показывает прототип контролера, который в виртуальной реальности имитирует объём предмета, его форму и тактильное ощущение.
Новый контролер получил название Touch Rigid Controller (TORC). Он оснащен большим количеством датчиков, которые передают ощущения на пальцы, правда пока в контролёре задействованы указательный, средний и большой пальцы.
Также пока система может предать тактильные ощущения от небольшого предмета. TORC в дальнейшем станет частью виртуальной реальности.
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