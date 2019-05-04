Microsoft создала VR-контроллер для передачи касаний в виртуальной реальности

Виртуальная реальность это будущее, ведь со временем общение будет происходить именно в этой среде.

Пока технология находится на достаточно ранней стадии развития, но она постоянно развивается, и большой вклад в ее развитие вкладывает Microsoft.

Она же сейчас показывает прототип контролера, который в виртуальной реальности имитирует объём предмета, его форму и тактильное ощущение.

Новый контролер получил название Touch Rigid Controller (TORC). Он оснащен большим количеством датчиков, которые передают ощущения на пальцы, правда пока в контролёре задействованы указательный, средний и большой пальцы.

Также пока система может предать тактильные ощущения от небольшого предмета. TORC в дальнейшем станет частью виртуальной реальности.

