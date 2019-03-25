Microsoft создает совершенно новый проводник для Windows 10

Microsoft постепенно внедряет новые функции в свою Windows 10 и за несколько лет появилось очень много нового, но вот «Проводник» за это время так и не был обновлен.

Еще на презентации концепции Fluent Design System представители Microsoft заявляли, что новый дизайн будет интегрирован во всю операционную систему. Но с того момента для Проводника ОС так и нечего не было сделано.

По последним данным, обновленный Проводник добавлен в инсайдерскую сборку 20H1, которая до пользователей доберётся только в 2020 году и не исключено, что к финальному релизу в нем много чего изменят.

Напомним, первыми новые функции тестируют участники раннего доступа и на основании их отзывов ведётся изменение или полное удаление той или иной функции в ОС. Какие отзывы получит Проводник с Fluent Design пока сложно понять.