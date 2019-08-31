Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7 и Server 2008 R2

Антивирусы Symantec и Norton блокировали обновление для Windows 7 и Windows Server 2008 R2, так как патчи расценивались, как вредоносная программа.

С 14 августа из-за действий антивирусов, компания Microsoft заблокировала распространение обновлений с сертификатом SHA-2.

С 27 августа Microsoft сняла блокировку обновлений для ОС Windows 7 и сейчас антивирусы позволяют скачать и установить патчи под номером KB451251, KB4512486 и KB4512506.

В Symantec в свою очередь отметили, что их программное обеспечение больше не будет реагировать на обновления для Windows 7 и Windows 2008 R2.