Microsoft случайно раскрыла, как изменится «Пуск» в Windows 10

Microsoft случайно позволила тестировщикам опробовать новый дизайн меню «Пуск».

Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».

Его кардинально изменили, в том числе и убрали «живые плитки», а также заменили всё «иконками».

Стоит отметить, что сборка 18947 предназначалась для внутреннего тестирования, и не факт, что такой «Пуск» появится в финальном обновлении Windows 10.