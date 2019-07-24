Microsoft случайно раскрыла, как изменится «Пуск» в Windows 10

Microsoft случайно раскрыла, как изменится «Пуск» в Windows 1024.07.2019 22:22
Microsoft случайно позволила тестировщикам опробовать новый дизайн меню «Пуск».
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Его кардинально изменили, в том числе и убрали «живые плитки», а также заменили всё «иконками».
Стоит отметить, что сборка 18947 предназначалась для внутреннего тестирования, и не факт, что такой «Пуск» появится в финальном обновлении Windows 10.
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