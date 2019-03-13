Microsoft скоро запустит функцию отображения экрана Android на Windows 10

Microsoft расширяет возможности связки Windows 10 и Android смартфонов, а представленное в прошлом году приложение Your Phone до конца этой недели получит новые возможности.

Осенью 2018 года была представлена функция зеркального отражения экрана смартфона на компьютере.

На этой неделе ее запустят полноценно, но пока она будет работать на смартфонах Samsung Galaxy S8 Galaxy S9, а в дальнейшем список устройств будет расширен.

Связка компьютер-смартфон происходит через Bluetooth, а через приложение Your Phone можно будет на мониторе запускать любое приложение, установленное на смартфоне.