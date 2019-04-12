Microsoft разрабатывает Surface Pro на процессоре Snapdragon 8cx

Microsoft в следующем году выпустит планшет Surface на платформе от Qualcomm. Сейчас компания тестирует прототипы устройств на процессорах Snapdragon 8cx.

Недавно «АСТЕРА» сообщала, что Huawei представила ноутбук с Snapdragon 850 и ОС Windows 10.

Теперь появилась информация, что подобное решение готовит и Microsoft. Сейчас Surface Pro 6 предлагается с процессорами Core i5 и Core i7, а новый вариант может быть предложен с восьмиядерным Snapdragon 8cx, который основана на ядрах Kryo 495 с графическим ускорителем Adreno 680.

Новый процессор Qualcomm работает с накопителями NVMe SSD и памятью LPDDR4x-2133.

В нем также есть поддержка модема Snapdragon X55 — это 5G модем с возможностью загрузки до 7 Гбит/с. Другой информации про прототипы Surface Pro пока нет.