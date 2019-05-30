Microsoft рассказала про новую Windows с «невидимыми» обновлениями

Microsoft на выставке Computex 2019 рассказала про новую операционную систему Windows, но пока было сказано, что она будет обновляться незаметно для пользователя.

В компании заявили, что новая версия популярной ОС будет соответствовать всем современным требованиям и она будет подходить под самые новые устройства.

Скорее всего речь идет о ноутбуках с двумя экранами. Также было сказано, что система будет обновляться в непрерывном режиме и пользователь этого даже не будет замечать.

Сейчас обновление Windows порой не дает полноценно пользоваться компьютером.

Новая Windows еще будет использовать облачное пространство и работать с 5G. Когда будет анонсирована новая Windows пока неизвестно.