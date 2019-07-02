Microsoft работает над повышением скорости работы Windows 10

Microsoft решила в новом обновлении не добавлять новых функций, а сосредоточится на повышении стабильности и скорости работы операционной системы.

Разработчики объявили о начале тестирования новой сборки под маркировкой 19H2. Ее релиз состоится осенью.

В новой сборке компания Microsoft сосредоточилась на выборочном повышении производительности ОС и повышении качества работы.

Новые функции и крупные изменения компания подготовила к следующему крупному обновлению, которое должно выйти весной 2020 года.

Что касается обновления 19H2, то его получат те пользователи, у которых уже установлено обновление Windows 10 May 2019 Update.