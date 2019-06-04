О проекте по-прежнему немного информации, но возможно компания уже скоро представит новое устройство официально.

Слухи о разработке нового устройства с двумя экранами в Сети появились достаточно давно, но в целом никаких подробностей не было известно.

Как сообщили зарубежные источники, Microsoft провела закрытую демонстрацию новинки с двумя экранами.

По некоторым данным компания показала свои сотрудникам прототип портативного компьютера Surface с двумя экранами.

Этот проект внутри компании носит кодовое название Centaurus, а его разработкой занимаются уже около двух лет.

По некоторым данным, новым устройством станет гибрид, который можно будет использовать как ноутбук, так и как планшет.

Но в отличительным станет наличие двух дисплеев. Ожидается, что модель с двумя экранами будет работать под управлением Windows Lite, а ее презентация состоится в следующем году.