Microsoft провела закрытую демонстрацию новинки с двумя экранами04.06.2019 10:34
О проекте по-прежнему немного информации, но возможно компания уже скоро представит новое устройство официально.
Слухи о разработке нового устройства с двумя экранами в Сети появились достаточно давно, но в целом никаких подробностей не было известно.
Как сообщили зарубежные источники, Microsoft провела закрытую демонстрацию новинки с двумя экранами.
По некоторым данным компания показала свои сотрудникам прототип портативного компьютера Surface с двумя экранами.
Этот проект внутри компании носит кодовое название Centaurus, а его разработкой занимаются уже около двух лет.
По некоторым данным, новым устройством станет гибрид, который можно будет использовать как ноутбук, так и как планшет.
Но в отличительным станет наличие двух дисплеев. Ожидается, что модель с двумя экранами будет работать под управлением Windows Lite, а ее презентация состоится в следующем году.
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